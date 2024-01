O bairro Scharlau, em São Leopoldo, é conhecido pelos congestionamentos na BR-116 e ERS-240. As obras de novos viadutos prometem melhorar o trânsito no importante entroncamento rodoviário, uma conexão de Porto Alegre com Vale do Sinos, Vale do Caí e Serra. O viaduto da Scharlau é ponto de referência para ajudar na localização de viajantes. O desenvolvimento do bairro está diretamente ligado às duas rodovias.