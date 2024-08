O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi entrevistado, nesta sexta-feira (16), no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Por cerca de 50 minutos, o presidente respondeu a perguntas das apresentadoras Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra sobre diversos temas, como reconstrução do Rio Grande do Sul, eleições na Venezuela e situação econômica do Brasil.