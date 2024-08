O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou nesta sexta-feira (16), em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, sobre a demora para entrega de casas a pessoas atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. Na quarta (14), Zero Hora mostrou que, mais de cem dias após a tragédia climática, nenhuma moradia prometida pelos governos federal e estadual foi entregue no Estado.