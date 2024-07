O governo federal disponibilizou a lista nominal de pessoas que receberam o Auxílio Reconstrução, de R$ 5,1 mil. Ela está disponível no Portal da Transparência, mantido pela Controladoria-Geral da União. Na tabela, é possível consultar valores pagos em maio, junho e julho (até o último dia 12). A tabela traz o nome completo do beneficiário, parte do CPF e a cidade da pessoa.