Gigante de veículos elétricos BYD nega 'condições análogas à escravidão' na Bahia

A Jinjiang negou que seus funcionários tenham sido escravizados e afirmou nesta quinta-feira que as acusações "prejudicaram seriamente a dignidade do povo chinês".

"Ser inexplicavelmente rotulada como 'escravizada' fez com que nossa equipe se sentisse seriamente insultada e que seus direitos humanos foram violados", disse no Weibo.

A filial brasileira da montadora chinesa, BYD Auto do Brasil, anunciou, em nota, na noite de segunda-feira (23), que rescindiu com efeito imediato o contrato da empresa terceirizada responsável pela obra em Camaçari.

As obras foram suspensas em parte do canteiro por determinação do Ministério Público do Trabalho (MPT) da Bahia.