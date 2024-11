Retomada gaúcha Notícia

Seis meses após enchente, quase metade da verba prometida para recuperar o RS foi repassada, aponta Painel da Reconstrução

Anúncios do governo federal chegam a R$ 110,9 bilhões, enquanto os do estadual se aproximam de R$ 3,8 bilhões. Total já pago chega a cerca de 47,8%. Obras mais longas deverão ficar por conta da restauração de trechos de rodovias e do reforço do sistema de proteção contra cheias