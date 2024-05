A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quarta-feira (15), o projeto que suspende os pagamentos de 36 parcelas mensais da dívida do Rio Grande do Sul com a União para o dinheiro ser aplicado em ações de enfrentamento à calamidade pública provocada pela chuva das últimas semanas. Agora, a matéria será enviada ao Senado.