Vivendo um desastre climático sem precedentes, o Rio Grande do Sul tem 397 de seus 497 municípios — quase 80% — com estado de calamidade pública já reconhecido pelo governo federal. Devido à urgência para a liberação de recursos a serem usados na reconstrução das cidades, o poder público tem feito esse reconhecimento de forma sumária, sem uma análise mais apurada e individualizada dos documentos que justificam os pedidos das prefeituras, que demandaria alguns dias de prazo. Com isso, localidades que tiveram poucos ou nenhum dano direto causado pelas enchentes integram a lista.