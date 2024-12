Clientes sem energia estão na área de concessão da CEEE Equatorial. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul ainda tem seis mil pontos sem energia elétrica na noite desta terça-feira (17). O número é de moradores da área de concessão da CEEE Equatorial afetados pela passagem, no domingo (15), do ciclone Biguá.

O balanço mais atualizado foi divulgado às 22h desta terça. No boletim anterior, das 15h, a empresa registrava nove mil pontos sem luz. No pico do evento climático, a CEEE Equatorial contabilizou que a falta de luz afetou 230 mil clientes.

Os municípios mais afetados ficam na Região Metropolitana, como Porto Alegre, Viamão e Alvorada, e no sul do Estado, como em Pelotas. Ainda não há previsão de normalização total do serviço.

Os clientes da CEEE Equatorial podem relatar falta de energia de três formas: