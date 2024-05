O governador Eduardo Leite anunciou, na manhã desta terça-feira (14), a deputados estaduais a revogação dos decretos que cortaram benefícios fiscais de itens da cesta básica no Rio Grande do Sul. Na prática, a medida vai fazer com que os incentivos voltem a valer, reduzindo o valor final destes alimentos. O Estado vive a maior tragédia climática da sua história, com 147 mortes confirmadas.