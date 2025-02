Prometida por Lula, nova faixa do Minha Casa Minha Vida fica nos discursos

Lula (E), em 10 de abril de 2024, durante anúncio do resultado da seleção do Minha Casa, Minha Vida nas modalidades Rural e Entidades.

Anunciada e repetida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a promessa de criar uma faixa adicional do programa Minha Casa Minha Vida para atender famílias cuja renda supera o teto atual do programa ainda não tem perspectiva de sair do papel . Diante disso, a compra de imóveis pelo programa segue limitada a grupos familiares cuja renda mensal é de até R$ 8 mil.

A ideia de lançar uma linha voltada à classe média aparece nos discursos presidenciais desde 2023, no primeiro ano do mandato. Desde então, Lula já mencionou publicamente pelo menos quatro vezes o desejo de estender a política a famílias que têm renda de até R$ 10 mil ou R$ 12 mil.

A coluna questionou o Ministério das Cidades, que coordena a política habitacional, se há estudos em andamento no governo sobre a nova faixa do Minha Casa Minha Vida ou se houve algum avanço nos últimos meses.

Em nota, a pasta não forneceu informações sobre o programa, apenas mencionou que pessoas com renda superior a R$ 8 mil mensais podem adquirir imóveis pela linha Pró-Cotista , da Caixa, que pode ser acessada por trabalhadores com contas de FGTS.

"Os atuais números recordes de financiamento habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, com o alcance da marca de mais de 1 milhão de financiamentos, no período de 2023/2024 na faixas de rendas 1, 2 e 3, demonstra a capacidade do programa de atingir as camadas mais populares e médias da sociedade", afirma o ministério.