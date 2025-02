Em acenos a prefeitos, Lula promete tratamento republicano e governo lança nova etapa do PAC

Presidente disse que prefeitos pedirão sua permanência no final do governo.

No discurso, Lula frisou que a ordem no governo é não discriminar nenhum gestor por não ser do PT, não ter votado nele ou por ter falado mal de um ministro. Além disso, afirmou que os prefeitos serão tão bem atendidos que pedirão sua permanência ao final do governo :

Nesta quarta (12), ministros do governo vão anunciar uma nova etapa do PAC Seleções , que vai aportar cerca de R$ 50 bilhões para obras de interesse municipal, como abastecimento de água, equipamentos da saúde e moradias.

— Muitas vezes os prefeitos do meu partido ficam zangados porque quem ganhou o tal do PAC Seleções não foi o prefeito do PT, foi o prefeito vizinho que não gosta do PT. Mas é assim que a gente vai exercer a democracia. É assim que a gente vai ensinar civilidade nesse país — acrescentou Lula, em sua fala no evento.