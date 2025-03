Any Ortiz admite disputar o Piratini, mas para isso vai precisar de um partido

Any Ortiz reconhece que há falta de líderes em meio a uma transição geracional Divulgação / Divulgação

Eram favas contadas que a federação PSDB-Cidadania não seria renovada em 2026. Neste fim de semana, o diretório nacional do Cidadania bateu o martelo, porque o casamento não deu certo, mas o divórcio só pode ocorrer ao fim de quatro anos. Nesse quadro, a pergunta que interessa aos gaúchos é para onde vai a deputada federal Any Ortiz, única líder de expressão do partido no Estado.

Nem Any sabe. A deputada diz que tem recebido convites de diferentes partidos, como PP, MDB, PSD, Republicanos e Novo. Antes de decidir seu futuro, ela quer conversar com os demais integrantes do Cidadania para ver se é possível tomarem um caminho conjunto.

O projeto original de Any é disputar a reeleição, mas ela admite concorrer a governadora, até por constatar que há falta de líderes e que, diferentemente de eleições anteriores, nenhum partido tem candidato natural. Diz que gostaria de disputar o Piratini, mas depende do partido ao qual se filiar.

— Sei que os partidos têm suas filas e respeito os que vieram antes, mas percebo que está havendo uma transição geracional. Como não tenho medo de ficar quatro anos sem mandato, posso arriscar.