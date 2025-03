Escolas afetadas pela enchente em Canoas vão receber computadores e cursos do Ministério da Comunicação

Equipamentos recuperados por alunos em centros de recondicionamento são doados para escolas públicas e aldeias indígenas. Henfil / MCom / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Duas escolas de Canoas afetadas pela enchente de maio de 2024 vão receber computadores do Ministério da Comunicação. A doação vai ser efetivada em evento nesta quarta-feira (19), quando a pasta também lança o programa Carreta Digital, com objetivo de capacitar alunos em todo o Brasil para configuração e manutenção de eletrônicos. Quem fará a entrega será o coordenador de Inclusão Digital do ministério, Gustavo André Lima.

A inauguração da carreta será na Escola Municipal de Ensino Fundamental David Canabarro, no bairro Mathias Velho. Serão doados 10 computadores para a instituição, mesma quantidade que a EMEF Professora Odette Yolanda vai receber. Com os equipamentos, as escolas vão conseguir reconstruir seus laboratórios de informática.

O ministério calcula que já doou 60 mil computadores para mais de 1,1 mil cidades brasileiras por meio do programa Computadores para a Inclusão. Equipamentos descartados por bancos e órgãos públicos são recebidos por Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs), onde alunos têm aulas de informática e recuperam os equipamentos. As máquinas são doadas para escolas públicas, aldeias indígenas, associações de moradores e territórios quilombolas e rurais.

Com os computadores e os laboratórios de informática funcionando, a Carreta Digital vai oportunizar aos alunos aulas de robótica, de montagem e configuração de computadores de alto desempenho para jogos e de manutenção de celulares. A ideia do Ministério da Comunicação é capacitar 15 mil alunos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Roraima, Maranhão, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. No RS, a previsão é instruir 3 mil pessoas.