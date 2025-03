Situação define nome de desembargador para disputar a presidência do Tribunal de Justiça do RS

Eleição para o comando da Corte, na qual votam apenas os desembargadores, ocorre no final do ano.

Diante da antecipação da disputa eleitoral no Tribunal de Justiça , o grupo que representa a atual administração definiu o candidato que concorrerá à presidência da Corte. Em jantar na noite de segunda-feira (17), no Leopoldina Juvenil, o desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira foi indicado por colegas para encabeçar a chapa.

Atual presidente dos conselhos de Inovação e Tecnologia e de Comunicação Social, o desembargador foi vice-presidente do TJ e já atuou em diversas áreas da gestão, incluindo a orçamentária, de pessoal e de segurança.

O atual presidente do TJ é o desembargador Alberto Delgado Neto. A eleição para o comando da Corte, na qual votam apenas os desembargadores, ocorre no final do ano, e a posse da nova direção será fevereiro de 2025.