Zucco diz não querer a presidência da Comissão de Relações Exteriores

Ao anunciar que estava se licenciando do mandato por tempo indeterminado para viver nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) indicou para a presidência da Comissão de Relações Exteriores o gaúcho Luciano Zucco, tenente-coronel do Exército e hoje um dos políticos mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Zucco, porém, não está disposto a aceitar o cargo.