Ex-prefeito de Lajeado troca PP pelo União Brasil para concorrer a deputado federal

Marcelo Caumo foi duas vezes prefeito de Lajeado e elegeu a sucessora Daniela Luquini e Sara Santis / Divulgação

A saída do ex-prefeito de Lajeado Marcelo Caumo do PP e sua filiação ao União Brasil tem uma explicação pragmática. Caumo quer concorrer a deputado federal em 2026 e sabe que é mais fácil se eleger pelo União do que pelo PP. Duas vezes prefeito de Lajeado, Caumo elegeu a sucessora e vem recebendo apelos do Vale do Taquari para concorrer a deputado federal e defender os interesses da região em Brasília.

— Sei que saio com uma boa votação aqui do Vale, mas, para me eleger pelo PP, precisaria de muito mais votos que pelo União Brasil — justifica.

O ex-prefeito era uma das apostas do PP para 2026, mas por ser um partido de candidatos com votações muito expressivas, a renovação se torna difícil. O secretário de Desenvolvimento, Ernani Polo, já está na fila para tentar furar a bolha — isso se não for candidato a vice-governador.

Para se tornar mais conhecido, Caumo precisa de uma vitrine, já que está sem mandato desde janeiro deste ano. O União Brasil se dispôs a indicá-lo para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), que está sem titular desde fevereiro, quando Carlos Rafael Mallmann caiu. Se a nomeação for confirmada, o ex-prefeito ficará apenas um ano no cargo, já que os secretários precisam se desincompatibilizar para concorrer no início de abril de 2026.