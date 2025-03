Artur Lemos bate recorde de permanência na chefia da Casa Civil

Nesta segunda-feira (17), o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, superou a marca de João Dêntice e tornou-se o chefe da Casa Civil com mais tempo de permanência no cargo na história do Rio Grande do Sul. Com quatro anos, um mês e 17 dias, Lemos soma 1.504 dias no cargo — com perspectiva de ampliar a diferença, já que deve ser mantido na reforma do secretariado.