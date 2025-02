Sob Pretto, Conab dobra orçamento de programa de aquisição de alimentos

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com o nome cogitado para assumir uma pasta na reforma ministerial preparada pelo presidente Lula, o ex-deputado gaúcho Edegar Pretto está colecionando credenciais à frente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Depois de apresentar um plano para baratear alimentos que agradou a Lula , Pretto conseguiu dobrar o orçamento inicial do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) , que compra produtos da agricultura familiar para doar a pessoas vulneráveis.

A nova chamada pública do PAA será lançada na terça-feira (18) com aporte garantido de R$ 500 milhões, um aumento de 100% frente aos R$ 250 milhões de 2023. O recurso é tratado como inicial porque, após a chamada, a destinação da verba tende a aumentar de acordo com a demanda apresentada pelos agricultores.