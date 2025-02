Champions League: Bayern vence fora de casa, enquanto Milan é derrotado; veja os resultados do dia

Harry Kane marcou o segundo gol do Bayern na partida. ANDY BUCHANAN / AFP

Mais quatro jogos do playoff da Champions League foram disputados nesta quarta-feira (12). Destaque para o Bayern de Munique, que venceu o Celtic, na Escócia, por 2 a 1, e levou uma boa vantagem para o duelo da volta.

Os bávaros abriram o placar somente no final do primeiro tempo, com um golaço de Olise. Logo no início do segundo tempo, Kane ampliou e deu tranquilidade para o Bayern.

No entanto, o Celtic não se rendeu e dominou o final da partida. Maeda descontou e depois foi pressão até o apito final.

No jogo da volta, na Alemanha, os escoceses precisam vencer por pelo menos um gol de diferença para levar o confronto à prorrogação. O Bayern de Munique tem a vantagem do empate.

Club Brugge garante vantagem em casa

Nilsson marcou o gol da vitória de pênalti. NICOLAS TUCAT / AFP

Na primeira partida desta quarta, o Club Brugge fez valer o fator casa e venceu a Atalanta por 2 a 1. O clube belga abriu o placar com Jutgla. O empate dos italianos foi ainda no primeiro tempo, com Pasalic.

Na segunda etapa, amas as equipes tiveram oportunidades, mas os goleiros trabalharam bem. Nos acréscimos, entretanto, o Brugge teve um pênalti a seu favor. O atacante Nilsson bateu sem chance para o goleiro da Atalanta.

Feyenoord vence o Milan pelo placar mínimo

Jogadores do Feyenoord comemoraram com Igor Paixão (D). JOHN THYS / AFP

Na Holanda, o Feyenoord também fez a lição de casa. A vitória sobre o Milan foi pelo placar mínimo e contou com gol de brasileiro. Igor Paixão marcou, contando com uma falha do goleiro Maignan, logo no início da partida.

Depois disso, os italianos tiveram as melhores chances, mas não conseguiram empatar. Com isso, os holandeses têm a vantagem do empate na partida de volta, em Milão, na próxima semana.

Benfica surpreende fora de casa

Jogadores do Benfica comemoram o gol de Pavlidis. Valery HACHE / AFP

Jogando em Mônaco, o Benfica bateu a equipe da casa por 1 a 0 e levou um bom resultado para o duelo da volta, em Lisboa. O único gol foi marcado pelo artilheiro da equipe, o grego Pavlidis.

No início da segunda etapa, o Monaco teve um jogador expulso e precisou recuar. Assim, o Benfica teve chances de aumentar a vantagem, mas não aproveitou a vantagem numérica.

Quarta-feira (12)