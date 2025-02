Presidente do PSDB recua sobre incorporação ou fusão e diz que o partido "não vai desaparecer"

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, recuou nesta quarta-feira (12), sobre a possibilidade de o partido ser incorporado ou se fundir com outra siglas neste momento. Os tucanos vem negociando com partidos como PSD e MDB, mas Perillo, que antes previa uma definição até março, agora afirma que a legenda "aguardará um pouco" para evitar uma decisão precipitada.



As negociações com o PSD eram as mais avançadas. No entanto, conforme o Estadão, Gilberto Kassab, presidente da sigla, rejeitava a ideia de uma fusão e trabalhava pela incorporação dos tucanos, o que levaria ao fim do PSDB. O recuo nas tratativas pegou de surpresa aliados de Kassab. O MDB não quis comentar.



— Vamos continuar dialogando, mas a prioridade é preservar a história e o legado do partido que muito contribuiu para melhorar nosso país — declarou Perillo. O recuo do dirigente tucano foi confirmado pelo Estadão após ser publicado pelo jornal O Tempo.