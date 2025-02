Ciro Nogueira afirma ter convidado Gusttavo Lima para o PP e diz que espera viabilidade da candidatura

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas (PP), declarou ter expectativas quanto à viabilidade da candidatura de Gusttavo Lima em 2026 . Em entrevista reproduzida pelo jornal O Globo , ele mencionou que convidou o cantor sertanejo a se filiar ao partido, mas ressaltou que a candidatura depende da obtenção de apoio dentro da legenda e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) .

Durante a entrevista, o senador enfatizou que o convite para a filiação do cantor ao PP não significa garantia de candidatura à Presidência no próximo ano. Para isso, ele precisaria contar com o apoio de membros do partido e, "fatalmente", do ex-presidente Bolsonaro, conforme afirmou Nogueira.