Como o projeto nacional de Leite se encaixa na fusão do PSDB com o PSD

A citação de Eduardo Leite por Gilberto Kassab como um dos possíveis candidatos a presidente em uma aliança de centro e como um dos “líderes do futuro” não é só simpatia. Mais do que afinidade, é um indício de quão avançadas estão as negociações entre PSDB e PSD para juntarem as três letras que têm em comum . Desde 2021 Kassab tenta atrair Leite para o PSD.

Ainda que os dois estejam no governo do presidente Lula, o MDB ocupa posições estratégicas e teria mais dificuldades para se desapegar do poder, principalmente com as famílias Barbalho (do Pará) e Calheiros (de Alagoas) dando as cartas. No PSD, Leite não seria candidato natural à Presidência. O nome citado em primeiro lugar por Kassab é o do governador do Paraná, Ratinho Júnior, que já é do PSD, está no segundo mandato, tem altos índices de aprovação e um pai comunicador que ajudaria a alavancar a possível candidatura. Só que Ratinho pode preferir o Senado, onde teria uma eleição garantida.