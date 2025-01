Leite e Melo vão juntos à Holanda em fevereiro para aprender sobre prevenção a cheias

Melo e Leite estarão juntos na Holanda para agendas ligadas à reconstrução da Capital e do RS. André Ávila / Agencia RBS

Na segunda quinzena de fevereiro, o governador Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, acompanhados dos secretários envolvidos com a reconstrução e a prevenção às cheias, irão à Holanda ver de perto obras que podem ser replicadas no Rio Grande do Sul. Desde a enchente de maio, técnicos holandeses estão cooperando com o governo estadual e com a prefeitura. Agora, os dois foram convidados pelo governo holandês para uma visita a Amsterdã e Haia.

A agenda ainda não está 100% fechada, mas deve incluir encontro com autoridades e com técnicos que trabalham na área de prevenção a desastres climáticos. O governador deve viajar acompanhado do secretário Pedro Capeluppi (Reconstrução) e Meio Ambiente. Melo levará Germano Bremm (Meio Ambiente e responsável pela Reconstrução) e, provavelmente, o presidente do Dmae, Bruno Vanuzzi.