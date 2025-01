Governo do RS começa programa de desassoreamento de rios e arroios

Em Bento Gonçalves, Leite (C) anunciou as cidades contempladas no programa, que começou nesta quarta-feira.

Projeto demandado desde que as águas da enchente de maio de 2024 começaram a baixar, o governo do Estado deu a largada nesta quarta-feira (29) ao Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul (Desassorear RS). Uma retroescavadeira no distrito de Faria Lemos, em Bento Gonçalves, inaugurou o serviço, removendo com a pá a primeira carga de lama, rochas e restos de madeira. Serão cerca de R$ 300 milhões investidos com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).