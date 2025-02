Bier pede apoio a Fachin para que Sul tenha fundo constitucional

Bier (E) foi ao gabinete do ministro Fachin, em Brasília. Carolina Rossato / Divulgação

Disposto a bater em todas as portas possíveis em busca de apoio à criação de um fundo constitucional para o desenvolvimento da Região Sul, o presidente da Fiergs, Claudio Bier, teve audiência nesta segunda-feira (17) com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.

Bier foi ao gabinete do ministro com o presidente da Federação das Indústrias do Paraná, Edson Vasconcelos. O encontro durou uma hora e meia.

De acordo com Bier, Fachin disse que considera justo o pleito dos Estados do Sul, mas a criação de um fundo para o desenvolvimento do Sul não depende dele. Garantiu que apoiará naquilo que estiver ao seu alcance.