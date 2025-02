Governo estadual tenta recuperar o tempo perdido na educação com ajuda externa

Goveernador Eduardo Leite está bancando a secretária da Educação Raquel Teixeira, que terá aliados externos para melhorar indicadores. Mauricio Tonetto / Palácio Piratini / Divulgação

O que o governo gaúcho vai fazer nos dois anos que restam do mandato de Eduardo Leite para levantar a régua da educação? Essa pergunta, que tem sido repetida pelos deputados aliados e por interessados em melhorar a qualidade do ensino, será respondida nesta terça-feira (17), a partir das 14h, em um evento na Casa da Ospa, com a presença de representantes de instituições que vêm ajudando o Rio Grande do Sul a se recuperar depois da enchente.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, confirmada por Leite no secretariado, está envolvida na organização do encontro, que terá entre os convidados especiais a presidente do Todos pela Educação, Priscila Cruz, e o superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques.

— Quando tivemos a enchente, muitas instituições se ofereceram para ajudar, não só com medidas emergenciais, mas com a construção de um projeto de futuro, que precisa de continuidade política para garantir avanços — disse Raquel à coluna.

Raquel quer mostrar que, depois de um longo período de diagnóstico, o Estado está pronto para dar o salto necessário na educação, representado pelo Ideb:

— O que estamos fazendo é um convite para que a sociedade gaúcha se engaje nesse esforço e se veja representada nos programas e propostas que elaboramos para reduzir a evasão, melhorar o nível de aprendizagem e envolver o professor nesse processo de mudança.

A secretária cita programas como o Professor do Amanhã, o Todo Jovem na Escola, o processo seletivo para diretores de escolas, o Ensino Médio de tempo integral e a reforma das escolas entre as medidas que serão detalhadas nesta terça-feira.

— Hoje temos mecanismos para fazer a gestão da aprendizagem, identificando os alunos que precisam de reforço, e a detecção precoce de possível abandono, para manter esse aluno na escola — completa a secretária.

Voluntário de luxo