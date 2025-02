Reforma na sede da EPTC vai custar cerca de R$ 11 milhões

Sede administrativa da EPTC, na Rua João Neves da Fontoura. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O jornalista Carlos Rollsing colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço

Atingida pela enchente de maio de 2024, a sede administrativa da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na Rua João Neves da Fontoura, no bairro Azenha, em Porto Alegre, está parcialmente interditada em função dos danos até os dias de hoje. A intenção da prefeitura é retomar as atividades no local após fazer a reforma completa do imóvel, cujo custo está estimado em R$ 11 milhões. Não há, no momento, uma previsão de quando será feita a contratação do serviço. A unidade de atendimento ao cidadão, na Avenida Erico Verissimo, também foi afetada e está fechada.

Apenas quatro setores da EPTC seguem atuando no prédio principal, na Rua João Neves da Fontoura, em espaços que sofreram poucos danos e foram recuperados: vistoria, educação, cadastro e Diretoria de Operações. Esses núcleos somam cerca de 150 funcionários que seguem atuando na sede da empresa.

Estão desalojados pela enchente o gabinete do presidente, demais diretorias, áreas técnica e administrativa, central de câmeras, recursos humanos, planejamento, jurídico, comunicação social e equipe de atendimento do 118, canal de comunicação para assuntos de trânsito e transporte. Esses setores somam cerca de 300 funcionários. Parte deles está trabalhando em uma nova sede da EPTC, em um prédio alugado no número 670 da Avenida Jerônimo de Ornelas. Nem todos os funcionários da EPTC já estão em atividade no local porque ainda estão sendo feitas as mudanças de mobiliário e cabeamento de internet e telefonia. Os que não puderam estrear o novo ambiente estão em teletrabalho ou espalhados em outras sedes menores da EPTC.

A empresa diz que a permanência na Jerônimo de Ornelas é temporária. A previsão é de ficar por lá pelo prazo de dois anos. O valor mensal do aluguel é de R$ 68 mil. No total, a enchente danificou cinco sedes da EPTC na Capital. Três delas, onde ficam coordenações operacionais e fiscalização, nos bairros São João, Navegantes e Centro, foram recuperadas e estão ativas.

Mais uma interinidade

O vice-governador Gabriel Souza estará à frente do Palácio Piratini entre 19 e 26 de fevereiro. Nesse período, Eduardo Leite viajará em missão oficial à Holanda e à Suécia, onde conhecerá soluções para a gestão da água, prevenção de enchente e participará de evento de negócios, inovação e desenvolvimento sustentável.

Durante a interinidade de Gabriel, uma das agendas importantes do governo será a assembleia geral da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). No ato político, estão previstos anúncios de convênios entre o Estado e as prefeituras nas áreas da saúde, da cultura e da infraestrutura.

Ronnie Mello na Assembleia

Depois de dois mandatos à frente da prefeitura de Uruguaiana e de ter eleito um aliado de sucessor, Ronnie Mello (PP) se mudou de mala e cuia com a família para Porto Alegre.

Ele irá assumir, nos próximos dias, a função de assessor especial da liderança do governo na Assembleia Legislativa. Na rotina, atenderá demandas dos municípios e irá auxiliar nas articulações políticas o deputado estadual Frederico Antunes (PP), bem-sucedido na função de líder do governo.

Ronnie é pré-candidato à Assembleia Legislativa em 2026. Depois de sete mandatos, Frederico, que também tem base política na Fronteira Oeste, deverá concorrer à Câmara Federal. Ele avalia que a região de Uruguaiana, uma das zonas empobrecidas do Estado, precisa de maior representação no Congresso. A disputa por vaga em Brasília será um desafio para Frederico, que se reelegeu deputado estadual em 2022 com pouco mais de 36 mil votos.

Mais um deputado no secretariado

Na reforma administrativa que deverá ser concluída após o carnaval, o MDB pretende alçar mais um dos seus deputados estaduais ao secretariado do governo Eduardo Leite. Não se trata de aumento de espaço, mas de troca de nomes. Uma das hipóteses é o ingresso do deputado Edivilson Brum no Executivo, provavelmente substituindo Clair Kuhn na Secretaria da Agricultura.

O movimento abrirá espaço para que Tiago Simon assuma assento na Assembleia.

Ainda na reforma, quem almeja aumento de espaço é o PDT, que tem a Secretaria do Trabalho. Os pedetistas já sinalizaram intenção de compor uma chapa de centro para o governo estadual em 2026, possivelmente apoiando Gabriel Souza (MDB).

Transição aos pouquinhos

Recém-empossado presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT) elegeu o desenvolvimento sustentável e a transição energética como lemas da sua gestão. Na semana que passou, Pepe se juntou à comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite, que foi a Brasília para defender a retomada da usina termelétrica Candiota 3, de exploração do carvão mineral, parada desde 1º de janeiro, após o fim do contrato de fornecimento de energia com o governo federal.

O carvão mineral é o combustível fóssil mais poluente, mas a região de Candiota tem cerca de 80% da economia girando em torno da atividade.

Pepe justifica que o carvão mineral representa apenas 1,75% da matriz energética do Brasil.

— Como os acordos de Paris falam em neutralizar a emissão de carbono até 2050, temos tempo para fazer uma transição justa, sem causar desemprego numa região que hoje se caracteriza pelo menor desenvolvimento — afirma Pepe.

Leite, que está no sétimo ano de governo, defendeu a retomada em Candiota e uma “transição energética justa”.

O vereador Pedro Ruas (PSOL) pretende instalar a CPI da Pousada Garoa na quinta-feira (20). Ele será o presidente, enquanto a base aliada deverá indicar o relator.

