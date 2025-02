Lateral do Grêmio recebe proposta de clube paulista

Mayk está na mira do Novorizontino. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio recebeu uma proposta de empréstimo do Novorizontino pelo lateral-esquerdo Mayk, 25 anos. Conforme apurado por Zero Hora, a oferta já foi aceita pelo Tricolor, mas ainda falta o clube paulista chegar a um acordo com o estafe do atleta.

Titular no início da temporada, Mayk sofreu lesão em janeiro e perdeu espaço no grupo com as contratações de Lucas Esteves e Luan Cândido. Diante disso, a direção gremista não se opõe a liberar o defensor.

O Novorizontino está na zona de classificação para as quartas de final do Paulistão e deseja contar com Mayk tanto para a fase final do Estadual quanto para a Série B. Porém, o clube do interior paulista ainda tenta um acerto com o agente do defensor.

Contratado em fevereiro de 2024 do Guarani, Mayk foi reserva imediato de Reinaldo no ano passado e, com os reforços anunciados, não está nos planos de Gustavo Quinteros para 2025.