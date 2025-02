TAP formaliza retomada do voo Porto Alegre-Lisboa e convida governo para festa dos 80 anos 

Leite (C) e Santini (D) foram convidados pela TAP para a celebração dos 80 anos da companhia aérea em Lisboa. Mauricio Tonetto / Divulgação

Na viagem que fará a Portugal em março, o secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, terá o objetivo de impulsionar o turismo gaúcho para viajantes internacionais. Em Lisboa, o secretário participa da BTL 2025, uma das maiores feiras turísticas do mundo, e acompanharão o lançamento oficial da retomada do voo direto entre Porto Alegre e a capital portuguesa. Interrompidos desde a enchente de maio, que interditou o Aeroporto Salgado Filho, os voos recomeçam no dia 1º de abril.

O CEO da TAP, Luís Rodrigues, viajará no primeiro voo Lisboa-Porto Alegre, junto com oito jornalistas portugueses convidados a conhecer as principais regiões turísticas do Rio Grande do Sul.

Santini e o governador Eduardo Leite foram formalmente convidados pelo diretor da TAP para as Américas, Carlos Antunes, com quem tiveram reunião na manhã desta segunda-feira (17) no Palácio Piratini. A companhia aérea celebra 80 anos em 2025 e a comemoração fará parte da programação do evento. Santini está conversando com dirigentes de vinícolas gaúchas para propor que os brindes sejam feitos com espumantes do Rio Grande do Sul.

Além de fortalecer a parceria com a empresa, com quem quer construir uma estratégia conjunta de médio e longo prazo para promover o Estado no mercado português, o governo gaúcho planeja montar um estande internacional na feira. O objetivo é apresentar o Estado como um destino turístico diversificado, com ênfase nos produtos, serviços e experiências da região.

Para isso, seis empresas de turismo foram selecionadas para enviar um representante e mostrar aos visitantes os atrativos do Vale do Taquari, da Serra Gaúcha, do Norte do RS, das Missões e da Capital: RS Turismo, Caminho das Missões, Agência Eco Hotel, Brocker Turismo, Singular e Viva o RS.

A BTL 2025 ocorre entre os dias 12 e 16 de março, e promete mais de 1,5 mil empresas e entidades turísticas, representando 85 destinos ao redor do planeta. Antes de ir a Lisboa, Santini terá agendas na cidade do Porto e em Madrid. O secretário participará do Meeting Brasil, evento voltado à promoção de destinos brasileiros no Exterior.