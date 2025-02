Morre Luís Anápio Gomes, ex-vice de futebol do Inter

Luís Anápio Gomes em sua passagem pela direção do Inter no ano de 2011. Jean Schwarz / Agencia RBS

O ex-dirigente do Inter Luís Anápio Gomes morreu nesta segunda-feira (17), aos 71 anos, vítima de câncer. Ele foi vice de futebol do clube entre os anos de 2011 e 2012, na gestão do ex-presidente Giovanni Luigi.

Nesse período, ele teve como colega o ídolo Fernandão, que atuava como diretor técnico. Também nessa época, trabalhou com Dorival Junior, contratado como treinador colorado em 2011.

O ex-dirigente ocupou, ao longo dos anos, uma série de funções no Colorado.

Anápio deixou o cargo de vice de futebol em 2012. Ele era membro do Conselho Deliberativo do clube e atuou em sua vida profissional como arquiteto e engenheiro.

A família informa que o velório ocorrerá nesta terça-feira (18), das 10h às 18h, no Crematório Metropolitano de Porto Alegre.

Homenagem do clube

O Inter emitiu uma nota oficial lamentando o falecimento de Luís Anápio. Leia na íntegra:

"O Sport Club Internacional recebe com profundo pesar o falecimento do conselheiro Luís Anápio Gomes. Vice-presidente eleito do Clube no biênio 2011/2012, o ex-dirigente ocupou, ao longo de sua vida política, uma série de funções no Colorado, incluindo as vice-presidências de Finanças e Futebol.

Em homenagem póstuma a Luís Anápio, grande exemplo de amor e devoção ao Colorado, a bandeira do Beira-Rio será hasteada em meio-mastro.

A família informa que o velório ocorrerá nesta terça-feira (18/02), das 10h às 18h, no Crematório Metropolitano de Porto Alegre."

