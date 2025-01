Secretário da Saúde de São Leopoldo deixa cargo e pasta tem nova titular

Não durou um mês no cargo o novo secretário de Saúde de São Leopoldo . Empossado no início de janeiro junto com o novo prefeito, Heliomar Franco, Martin Kalkmann se despediu nesta quarta-feira (29) do Executivo municipal, alegando "motivos pessoais" . Quem assume interinamente é a médica comunitária Lisiane Bitencourt, que já comandou a Saúde de Portão e atuou na Atenção Básica de São Leopoldo.

Kalkmann é ex-prefeito de Ivoti por um mandato e meio. Secretário da Saúde em 2017, foi eleito em uma eleição suplementar no final daquele ano após a então prefeita, Maria de Lourdes Bauermann, ter o mandato cassado por abuso de poder econômico e compra de votos, e depois foi reeleito em 2020. Ele é enfermeiro concursado do município — e esta seria a explicação para deixar São Leopoldo .

Dificuldades na largada

Vanazzi afirmou ter entregue a prefeitura com R$ 30 milhões no caixa, mas o novo mandatário revelou que, na largada do ano, a conta ficou com R$ 3 milhões negativos. Segundo Heliomar, a prefeitura tem R$ 277 milhões em dívidas — como restos a pagar, parcelamentos, anulações de empenho e serviços não realizados —, além de R$ 230 milhões de dívidas com o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Municipais de São Leopoldo (Iaps).