Grêmio apresenta o atacante Cristian Oliveira e o lateral Luan Cândido; acompanhe ao vivo

O Grêmio apresenta nesta segunda-feira (17) o atacante Cristian Oliveira e o lateral-esquerdo Luan Cândido. Os dois já estão regularizados no BID da CBF e ficam à disposição para as disputas de Gauchão e Copa do Brasil, próximos compromissos do Tricolor.

O atacante uruguaio, de 22 anos, assinou contrato com o Tricolor até o final de 2027 , com opção de mais um ano por metas atingidas. Revelado pelo Rentistas, Cristian Olivera atuou por Peñarol, Boston River e Almeria antes de se transferir ao Los Angeles FC, em 2023.

Já o lateral, de 24 anos, assina com o Grêmio por empréstimo até o final de 2025. Zagueiro com origem de lateral, o atleta é considerado veloz e com a capacidade de fazer bons lançamentos. Luan Cândido é cria da base do Palmeiras, e estava no Bragantino.