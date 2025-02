Neymar faz o primeiro gol pelo Santos após retorno à Vila Belmiro

Momento que Neymar se preparava para bater o pênalti. Raul Baretta / Santos FC,Divulgação

Neymar voltou a balançar as redes pelo Santos, clube que o formou, neste domingo (16). A equipe praiana venceu o Água Santa por 3 a 1, pela 10ª rodada do Paulistão, na Vila Belmiro.

O gol de Neymar foi de pênalti. Além ele, Guilherme e Thaciano também marcaram. Com o resultado, o time treinado por Pedro Caixinha assume a liderança do Grupo B do campeonato, com 12 pontos.

O jogo

Escalado como titular pelo técnico Pedro Caixinha, não demorou muito para Neymar fazer a festa da torcida. Ao 11 minutos, numa bela jogada em tabelamento com Soteldo, o craque brasileiro foi derrubado na área. Pênalti marcado.

Na cobrança, aos 13, Neymar deslocou do goleiro, tocando a bola no canto esquerdo e balançando as redes pela primeira vez desde que voltou ao time da Vila Belmiro.

O Santos continuou pressionando e, aos 25 minutos, ampliou o placar. Soteldo roubou a bola na saída da defesa do Água Santa e tocou para Guilherme. O atacante jogou para a área, onde após bate e rebate, Thaciano estava posicionado para marcar o gol.

Mas o Água Santa não se rendeu e já no final do primeiro tempo, aos 42, o volante Netinho arriscou da intermediária e fez um golaço: 2 a 1.

Na segunda etapa, o Santos continuou com força no ataque. Aos 24 minutos, Neymar dominou na área e mesmo caído conseguiu tocar para Guilherme, o artilheiro do Paulista, que fuzilou para o fundo do gol.

Aos 39, Neymar deixou o campo para dar lugar a Miguelito. Não deu tempo para mais nada, e o Santos conseguiu vencer em casa com marca do "príncipe da Vila Belmiro".









Números de Neymar pelo Santos