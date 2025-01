Prefeito de Pelotas leva a mãe de 102 anos para curtir orquestra

Marroni e a mãe Lygia na plateia do Theatro Guarany, inaugurado um ano antes do nascimento de Lygia. Volmer Perez / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Nascida em 1922, quando o choro e as orquestras começaram a dar espaço ao jazz brasileiro e à era do rádio — com canções mais populares, mestiças e comerciais — dona Lygia sempre teve a música presente na sua vida. Aos 102 anos, acompanhou o filho, o prefeito de Pelotas, Fernando Marroni, na apresentação da Orquestra Sinfônica Acadêmica, no último domingo (26).

Marroni, que não perde oportunidades de estar com a mãe e registrar os encontros nas suas redes sociais, prestigiou com a matriarca e a esposa, Miriam, a 13ª edição do Festival Internacional Sesc de Música em Pelotas. O concerto foi realizado no palco do Theatro Guarany, inaugurado em 1921, apenas um ano antes do nascimento de Lygia. A programação do festival começou no dia 20 e tem agenda até o dia 31.

No Instagram, o prefeito pelotense publicou um vídeo com momentos da noite, que descreveu como "emocionante":

O apreço de dona Lygia pela música não é recente. Há exatos 75 anos, quando se iniciava a década marcada pelo surgimento do rock e da bossa nova nas rádios brasileiras — e quando o país ainda era chamado de República dos Estados Unidos do Brasil —, Lygia foi aprovada no curso de Violino do Conservatório de Música de Pelotas. Fundada em 1918, a escola musical é atualmente mantida pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel).