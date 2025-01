Beto Albuquerque será candidato a deputado em 2026

Beto Albuquerque durante evento do PSB em 2022.

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço

Um dos principais nomes do PSB gaúcho está de volta ao cenário político e disposto a participar de mais uma eleição. Ainda em dezembro, Beto Albuquerque foi convencido por líderes do partido a concorrer a um novo mandato como deputado .

A definição se a disputa será por uma vaga no Congresso, em Brasília, ou na Assembleia Legislativa vai ser feita a partir de março. Mas a candidatura é dada como certa pelo alto escalão do PSB.

Em 2022, Beto foi escolhido pelo partido para ser candidato a governador, mas logo no início de agosto desistiu, alegando dificuldades de estruturar uma candidatura viável. Na ocasião, também comunicou que estava deixando a vida pública e política, sem sair do partido . Quem assumiu a disputa pelo PSB foi Vicente Bogo, que obteve míseros 17.222 votos (0,27%), terminando o primeiro turno em oitavo lugar.

Beto Albuquerque foi submetido a uma cirurgia cardiovascular de emergência em julho do ano passado , à época das convenções para definir os candidatos para a eleição municipal. O gravíssimo problema de saúde o tirou das últimas articulações do PSB, já que passou dias internado até a recuperação.

Em dezembro, Beto reuniu-se com diversas lideranças socialistas que o convenceram a entrar novamente na disputa. Membros de diversas partes do Estado se envolveram na mobilização para fazer a cabeça do ex-deputado, que se deu por vencido e estará de volta ao jogo. Sua última eleição foi a de 2016, quando concorreu a vice-presidente na chapa de Marina Silva.