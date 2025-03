Amigo de Rubens Paiva terá biografia escrita por Márcio Pinheiro 

Autor de sucessos como O que não tem censura nem nunca terá e Rato de redação: Sig e a história do Pasquim, o jornalista gaúcho Márcio Pinheiro está escrevendo a biografia de Fernando Gasparian , o amigo de Rubens Paiva que percebe risco de permanecer no Brasil e parte para o exílio em Londres.

Gasparian era intelectual, político e empresário do setor têxtil. Ele e Paiva foram sócios no antigo Jornal de Debates. Na vigência do AI-5, fundou o Opinião, jornal semanal de resistência à diradura. Foi dono da editora Paz e Terra e sua mulher, Dalva, fundou a Livraria Argumento, até hoje um dos pontos culturais mais atrativos do bairro Leblon, no Rio de Janeiro.