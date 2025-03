O primeiro Oscar a gente nunca esquece

Walter Salles exibe estatueta inédita, conquistada na noite deste domingo (2). Frederic J. Brown / AFP

Do ponto de vista emocional, é difícil para os brasileiros aceitarem que Fernanda Torres tenha perdido o Oscar de melhor atriz para Mikey Madison. Estávamos todos convencidos de que a grande adversária de Fernanda seria Demi Moore, mas os eleitores da Academia optaram pela jovem protagonista de Anora. Fernanda é uma vencedora. Porque, sem a sua atuação magistral, Walter Salles dificilmente ganharia o Oscar de melhor filme internacional.

Do ponto de vista político, o Oscar recebido por Ainda Estou Aqui é mais importante, porque é simbólico. Premiou-se não só a direção de Walter Salles, mas também a atuação dos atores, dos técnicos, dos roteiristas e, por óbvio, o livro de Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens e Eunice. Marcelo contou a história da mãe — esteio da família depois da morte do ex-deputado — e nela sintetizou o que esta coluna tem chamado de “uma página infeliz da nossa história”, copiando Chico Buarque em Vai Passar.

Quem assistir ao filme vai saber um pouquinho de como funcionava a máquina da repressão na ditadura. É um recorte, com foco na mulher que vai do conforto de uma vida tranquila em frente ao mar do Leblon para o pesadelo de uma prisão injusta e sem sentido.

Apesar de a cena mais destacada do filme ser aquela da foto para a revista Manchete, em que ela diz “nós vamos sorrir, sorriam”, a mais impactante é a do banho depois de sair da prisão. É como se aquela bucha que Eunice esfrega no corpo magro e nos pés sujos limpasse e mandasse para o ralo a dor, a humilhação e o desespero, para renascer no dia seguinte como a mãe que terá de criar cinco filhos sem o marido e sem um atestado de óbito que confirme sua morte.