Prefeito do Rio decide comprar casa onde foi gravado "Ainda Estou Aqui" e vai transformá-la em museu

Em fevereiro, casa idêntica a que Rubens Paiva vivia com a família e que foi usada nas filmagens estava à venda por R$ 13 milhões Rosane de Oliveira / Agência RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Após a vitória histórica de Ainda Estou Aqui no Oscar, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decidiu comprar a casa onde o filme foi gravado. A ideia, anunciada pelas redes sociais nesta segunda-feira (3), um dia após a conquista da estatueta inédita, é transformar o local na Casa do Cinema Brasileiro.

Paes garantiu que ainda nesta segunda será publicado em edição extra do Diário Oficial da prefeitura a decisão de comprar ou desapropriar o imóvel. Localizada na Urca, a casa está a venda desde que se encerraram as gravações, por R$ 25 milhões.

"Vamos tornar público e abrir para visitação o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em quase 100 anos da premiação. Faremos da casa onde foi gravado o filme um lugar de memória permanente da história de Eunice Paiva e sua família, da democracia e ainda uma homenagem às duas grandes mulheres que orgulham o Brasil e deram vida a ela — Fernanda Torres e Fernanda Montenegro", escreveu o prefeito carioca.

Eduardo Paes também prevê exposições interativas sobre a história do Brasil na premiação norte-americana e a instalação da nova sede da Rio Film Commission, para estimular mais produções do cinema brasileiro. O prefeito também sugeriu que a estatueta do Oscar fique exposta na casa — já que o troféu de melhor filme internacional pertence ao país vencedor.

"E pra não deixar dúvidas: a Casa do Cinema Brasileiro vai estar pronta para receber a nossa primeira estatueta. Quem sabe ela não vem morar aqui? Nós vamos sorrir."

A casa, usada pela produção do longa de Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, não é a original da família Paiva. Na década de 1970, o deputado Rubens e a mulher Eunice viviam com os filhos no Leblon, na esquina das ruas Delfim Moreira com a Almirante Pereira Guimarães. No lugar da casa branca foi construído um edifício de luxo.