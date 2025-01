Secretário de Turismo encara a tirolesa no Planeta Atlântida

Sem ser adepto de aventuras ou de esportes radicais, o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, resolveu encarar a “tcherolesa” do Planeta Atlântida, horas antes do início do festival. Deslizou faceiro para mostrar que está conectado com as inovações que valorizam o turismo no Rio Grande do Sul.

A Secretaria de Turismo fez questão de associar sua marca à tirolesa no Planeta como estratégia para promover destinos turísticos do Estado, destacando a diversidade e a infraestrutura do Rio Grande do Sul. A presença de Santini reforça o compromisso do governo em alavancar o turismo local e posicionar o estado como líder no segmento de grandes eventos e festivais.

O secretário ressaltou a importância do Planeta como vitrine para o setor, destacando municípios como Feliz, Três Coroas, Marcelino Ramos, Bento Gonçalves e Nova Roma do Sul, que se sobressaem por suas atrações de tirolesa.

— O Rio Grande do Sul se posiciona como um líder no segmento de turismo de eventos. Estamos prontos para encantar os visitantes com nossa infraestrutura e diversidade cultural — disse Santini.