Depois de 28 anos, Juliano Colombo se despede do Sesi

Entusiasta da educação de qualidade em tempo integral, Juliano Colombo se despediu do Sesi-RS nesta sexta-feira (31) depois de 28 anos de casa , os últimos 10 como superintendente regional. O Sesi-RS e o Senai-RS passaram a ter comando único na gestão do presidente da Fiergs, Cláudio Bier, que escolheu Susana Kakuta para administrar os dois braços sociais da indústria .

Colombo conquistou admiração nos últimos anos, sobretudo na gestão de Gilberto Petry, por ter abraçado um ambicioso projeto de qualificação da educação nas escolas do Sesi . Nos últimos anos, dedicou boa parte do tempo às Escolas de Ensino Médio de tempo integral, que usam metodologia diferenciada e se destacam pelo alto rendimento dos alunos. Já são sete escolas em funcionamento e pelo menos mais duas serão construídas na gestão de Bier.

Na área de educação, sempre respaldado pela Fiergs, o Sesi montou um instituto de formação de professores, que pode multiplicar a experiência exitosa das escolas próprias, por meio de convênios com o Estado e as prefeituras.

Trabalho voluntário

A quem interessar possa, a diretoria da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) não é remunerada . Nem o presidente Cláudia Bier nem os diretores e coordenadores de conselhos ganham para exercer esses cargos.

Bohn, não. Excelente

Parceiro do governo do Estado no acolhimento às vítimas da enchente, o presidente da Fecomércio, Luiz Carlos Bohn, ganhou um elogio em forma de trocadilho do vice-governador Gabriel Souza.