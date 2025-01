Susana Kakuta será diretora do Sesi, do Senai e do Instituto Euvaldo Lodi no Rio Grande do Sul 

A partir de 1º de fevereiro, o Sesi, o Senai e o Instituto Euvaldo Lodi terão comando único no Rio Grande do Sul . A executiva Susana Kakuta será a diretora-geral das três instituições, subordinada ao diretor-executivo da Fiergs, Paulo Herrmann. O novo modelo de gestão, confirmado pelo presidente da Fiergs, Cláudio Bier, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, nos primeiros meses após a posse, está em fase de implantação . O superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo, deixa o cargo no dia 31 de janeiro. Carlos Trein, que exercia a direção geral do Senai-RS, saiu no final de dezembro

Juliano disse à coluna que sai com a sensação de dever cumprido, depois de 28 anos no Sesi. Na gestão dele, foram criadas as escolas de Ensino Médio do Sesi-RS, referência em educação. Quando Gilberto Petry presidiu a Fiergs, anunciou um plano de expansão das escolas e a renovação da de Pelotas, primeira do novo modelo. Recentemente, foram inauguradas as unidades de Canoas e Lajeado. As próximas serão as de Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Ficarão faltando as de Novo Hamburgo e Santa Cruz do Sul.