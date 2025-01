Ofertas de emprego e fim do "coitadismo": como o prefeito de Bento Gonçalves quer acabar com fraudes no Bolsa Família

Diogo Siqueira defende que trabalho é o melhor programa social. Neimar de Cesero / Agencia RBS

Está em vigor desde o início do ano uma lei municipal em Bento Gonçalves que fiscaliza os beneficiários do Bolsa Família na cidade. Proposto pelo prefeito Diogo Siqueira, o texto prevê sanções administrativas e multa equivalente a 12 meses do benefício (R$ 7,2 mil) para quem for flagrado utilizando dados falsos ou informações inverídicas para obter o auxílio.

Ainda no final do ano passado, o prefeito deu início a uma força-tarefa na cidade para reduzir o número de beneficiários. Na ação, agentes da prefeitura visitam endereços cadastrados no programa para confirmar se as pessoas estão de acordo com as regras.

O foco é abordar, principalmente, homens e mulheres entre 18 e 40 anos. Se não cumprirem os requisitos, a alternativa ofertada pela prefeitura é uma vaga de emprego na cidade — se não for aceita, o benefício é bloqueado.

— É um trabalho para colocar em ordem todo esse programa. O melhor programa social é através do emprego. Aqueles que precisam do benefício vão continuar recebendo, mas quem pode trabalhar tem que trabalhar — avalia Siqueira.

Em tom de desabafo, o prefeito lamenta as irregularidades observadas entre os beneficiários do Bolsa Família. Diz que um dos principais problemas é a autodeclaração sobre a situação familiar, em que "a pessoa conta qualquer história", segundo Siqueira, e faz com que a Secretaria de Assistência Social identifique, por exemplo, mais de um auxílio em um mesmo endereço.

— A pessoa tem que saber que tem uma fiscalização rígida, tem que saber que tem pessoas cuidando dela. Não me importo se o dinheiro é do governo federal, estadual ou municipal, dinheiro é do cidadão. É uma obrigação que elas (beneficiários) trabalhem. É acabar com coitadismo, acabar com essa história de que é um direito que não dá para mexer. Tem que parar de falar de direito e começar a falar de dever. Fico incomodado com tanto direito e isso acaba sendo nocivo para a sociedade. Todo cidadão tem sua responsabilidade. Como sociedade, a gente precisa coibir esse programa que virou uma bengala e dar só para quem realmente precisa.

Em 14 de novembro de 2024, Diogo Siqueira reuniu outros prefeitos da Serra — de Caxias, Adiló Didomenico; de Garibaldi, Sérgio Chesini; e o secretário de Gestão e Governo de Farroupilha, Thiago Galvan — para uma reunião em que os municípios acordaram em adotar procedimentos de revisão do Bolsa Família. À época, o já reeleito Adiló confirmou que Caxias iria participar de uma força-tarefa entre as cidades para minimizar fraudes do programa.

Defensoria atenta

A nova legislação de Bento Gonçalves chamou a atenção da Defensoria Pública da União (DPU), que enviou um ofício à Procuradoria-Geral da República (PGR) no dia 15 de janeiro questionando a medida. Segundo a defensoria, o projeto viola a Constituição Federal e considera a norma como "um risco para a política pública de transferência de renda".

No ofício, a DPU também argumenta que a lei municipal "extrapola a competência federal, ao legislar sobre um programa federal de transferência de renda, inclusive criando sanções inexistentes no restante do país". O prefeito Diogo Siqueira argumenta que a fiscalização do programa é de competência municipal.

Outra preocupação da defensoria é quanto às multas. Segundo a nova lei, o valor arrecadado será destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social "para reforçar as políticas públicas voltadas à população em situação de vulnerabilidade". Mas a DPU argumenta que essa prática demonstra "desvio da finalidade originária do programa federal, afrontando o pacto federativo".