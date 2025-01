Juiz ofendido por vereador de Porto Alegre entra com representação no Ministério Público

Saltz (E) recebeu em mãos a representação do juiz Antonello, ofendido pelo vereador. MPRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Será investigado judicialmente o caso do vereador Ramiro Rosário (Novo), que ofendeu o juiz Gustavo Borsa Antonello na tribuna da Câmara Municipal. O próprio magistrado ingressou com representação no Ministério Público na tarde desta quarta-feira (29).

Acompanhado do presidente da Associação de Juízes do RS (Ajuris), Cristiano Vilhalba Flores, Antonello entregou a peça diretamente ao procurador-geral de Justiça e chefe do MP gaúcho, Alexandre Saltz. A subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Isabel Guarise Barrios, também participou do encontro.

A representação vai ser direcionada à Promotoria de Justiça Criminal, que vai acompanhar o caso.

Em 23 de janeiro, o juiz Antonello concedeu uma liminar que impediu a votação de um projeto de lei da prefeitura de Porto Alegre, com propostas para alterar a estrutura do Dmae. Insatisfeito, o vereador Ramiro Rosário xingou o magistrado de "canalha" e "juiz de bosta". No dia seguinte, pediu desculpas e atribuiu as ofensas ao "calor do momento", apesar de ter repetido as expressões em entrevista à Rádio Gaúcha após a sessão.