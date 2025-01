De “ameaça a magistrado” a “vil ataque”: veja reações de entidades à fala de vereador de Porto Alegre

Falas de Rosário aconteceram no microfone da Câmara de Vereadores e depois em entrevista à Rádio Gaúcha. Fernando Antunes / Câmara de Vereadores de Porto Alegre / Divulgação

As ofensas do vereador Ramiro Rosário (Novo) ao juiz Gustavo Borsa Antonello ainda provocam, nesta sexta-feira (24), reações em defesa do magistrado e notas de repúdio de entidades. A mais recente manifestação foi feita pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região (Amatra IV), que entende as falas de Rosário como ameaças direcionadas ao juiz.

“É com grande preocupação que a associação tomou conhecimento das ofensas e ameaças proferidas pelo vereador Ramiro Rosário a magistrado que proferiu decisão liminar impedindo votação de Projeto de Lei na Câmara Municipal de Vereadores”, diz trecho da nota.

Na quinta-feira (23), Ramiro Rosário afirmou no microfone da Câmara de Vereadores e depois em entrevista à Rádio Gaúcha que Antonello é um “canalha” e “juiz de bosta” por ter proferido uma liminar que suspendeu a votação de um projeto de lei que altera a estrutura do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

Rosário defendeu que se exponha nomes e fotos de juízes que tomam decisões como esta para que eles sejam cobrados na rua. Na avaliação do vereador, a decisão de Antonello foi uma interferência indevida do Poder Judiciário no Poder Legislativo da Capital.

A fala do vereador do Novo foi, ainda na tarde de quinta, repudiada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em nota, o órgão afirmou que os xingamentos ferem o decoro da Câmara e se constituem em “uma tentativa de ameaça ao Estado democrático de direito”.

"A mensagem se constitui, claramente, em uma tentativa de ameaça ao Estado Democrático de Direito. Tal comportamento não condiz com a tradição do Legislativo Porto-alegrense, de onde emergiram, ao longo da história, grandes referências políticas para o país", apontou o TJRS.

A Associação de Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) também se manifestou na quinta, afirmando que o vereador do Novo extrapolou a liberdade de expressão e praticou um “vil ataque” ao magistrado.

"A manifestação transborda do legítimo direito do exercício da liberdade de expressão parlamentar para se transformar em um vil ataque à autonomia dos Poderes, podendo configurar quebra de decoro parlamentar e ato ilícito a ser apurado nas esferas cíveis e criminais competentes", afirmou a nota da Ajuris.

Leia a nota do TJRS

"NOTA DE REPÚDIO

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul repudia, veementemente, as manifestações afrontosas e antidemocráticas proferidas pelo vereador Ramiro Rosário na tarde de hoje (23/01). Ao insultar o Poder Judiciário gaúcho e dirigir ofensas pessoais a um magistrado, utilizando termos de baixo calão, o parlamentar fere o decoro da Câmara Municipal e atinge frontalmente a relação harmônica entre os Poderes. A mensagem se constitui, claramente, em uma tentativa de ameaça ao Estado Democrático de Direito. Tal comportamento não condiz com a tradição do Legislativo Porto-alegrense, de onde emergiram, ao longo da história, grandes referências políticas para o país. O Judiciário tem a função de resguardo da legalidade e obediência aos limites constitucionais estabelecidos, ainda que contrário aos interesses de determinados grupos e não admitirá ataques a sua autonomia, nem à Democracia.

Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira

Presidente do Conselho de Comunicação Social."

Leia a nota da Ajuris

"É inaceitável a manifestação do vereador Ramiro Rosário proferida na tarde desta quinta-feira (23/1) na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A manifestação transborda do legítimo direito do exercício da liberdade de expressão parlamentar para se transformar em um vil ataque à autonomia dos Poderes, podendo configurar quebra de decoro parlamentar e ato ilícito a ser apurado nas esferas cíveis e criminais competentes.

Tão grave quanto promover uma ruptura entre os Poderes é o anúncio do vereador de revelar dados pessoais do juiz que, em seu pleno exercício da função, proferiu decisão sobre caso a que foi provocado a se manifestar. Ameaçar revelar dados pessoais do juiz faz com que o vereador seja responsável pelo comprometimento da segurança física dele e de sua família.

A Associação dos Juízes do RS (AJURIS) não aceita que em nome do debate político, promovido por qualquer matriz ideológica, as juízas e juízes gaúchos sejam covardemente atacados. A democracia é sustentada pelo debate de alto nível e tem, no Judiciário, poder soberanamente constituído por decisão do povo brasileiro.

Cristiano Vilhalba Flores

Presidente da AJURIS."

Leia a nota da Amatra IV

"Nota pública

AMATRA IV vem a público dizer:

É com grande preocupação que a associação tomou conhecimento das ofensas e ameaças proferidas pelo Vereador Ramiro Rosário a magistrado que proferiu decisão liminar impedindo votação de Projeto de Lei na Câmara Municipal de Vereadores.

A defesa intransigente da independência do Poder Judiciário contra interferências no desempenho legítimo das suas funções constitucionais é pressuposto da Democracia.

Não é próprio do Estado Democrático de Direito que membro do Poder Legislativo Municipal ofenda e ameace membro do Poder Judiciário, não sendo possível normalizar tais comportamentos.

Ao tempo em que a AMATRA IV empresta solidariedade ao colega magistrado estadual e à sua co-irmã AJURIS, repudia as falas e as ameaças do Vereador Ramiro Rosário e confia que o Poder Legislativo Municipal irá atuar de modo a manter o decoro parlamentar e, em consequência, a harmonia entre os Poderes.

É importante que a Sociedade Gaúcha tenha ciência de que o Poder Judiciário estará unido e irmanado contra toda e qualquer tentativa de intimidação a quaisquer de seus membros.