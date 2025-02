Sacolinha? Não precisa, obrigada.

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Que tal dispensar a sacolinha oferecida pela loja? Esta é a provocação desta semana aqui do quadro, criado pela coluna para compartilhar dicas de uma consumidora em transição. É para recusar sempre? Não, não precisa. Mas reduzir é um ótimo passo. Às vezes, carregamos várias sacolinhas praticamente vazias. Uma ou duas apenas seriam suficientes para todas as compras da feira ou do shopping. Se quiser ser um consumidor verde classificação avançada, pode usar as sacolas ecológicas retornáveis, caixas de papelão ou carrinhos de feira. Para os hortigranjeiros, pode dispensar o saquinho clássico de plástico ou substituí-lo por redinhas ou embalagens reutilizáveis.