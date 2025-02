Vereadores aliados a Melo questionam prefeitura sobre patrocínio a evento com Oruam

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Vereadores de direita que integram a base do governo Sebastião Melo deflagraram uma ofensiva para impedir a prefeitura de patrocinar um evento marcado para junho em Porto Alegre. O alvo é o festival "Rap in Cena", que tem entre as atrações anunciadas o músico Oruam.