Com Oruam entre as atrações, Rap In Cena anuncia parte do line-up e abre venda de ingressos; confira

Evento é realizado anualmente em Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A 11ª edição do Rap In Cena será realizada nos dias 21 e 22 de junho (sábado e domingo, respectivamente), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre. Com atrações como Oruam, Cabelinho e Veigh, o festival de hip hop abre a venda de ingressos às 18h desta terça-feira (11) no site Bilheteria Digital.

Em publicação no Instagram, o Rap In Cena confirmou parte do line-up com 13 artistas de trap, funk e rap que se destacam no cenário nacional: Oruam, BK, Veigh, Orochi, Cabelinho, Djonga, Tasha e Tracie, MC Poze do Rodo, Chefin, Tz da Coronel, MC Tuto convida MC Luuky, MU540 e LC (artista do RIC Music, selo musical do Rap In Cena).

A organização ainda promete "atrações surpresas" durante o festival. A equipe do Rap In Cena projeta edição histórica para a cultura do hip hop "como uma plataforma de expressão, resistência e celebração".

"O público pode esperar um Rap In Cena com uma programação que reflete não só a força do rap, mas também essa cultura pode chegar a outros lugares do mundo. O evento traz um line-up diversificado e repleto de energia positiva", destaca nota enviada pelo Rap In Cena a Zero Hora.

A expectativa é de que a 11ª edição do Rap In Cena seja um "marco", destacam os organizadores. Também há expectativa para expandir as fronteiras, com uma edição internacional no futuro.

"Após um ano desafiador, essa edição será um marco, mostrando a superação e a força da cultura hip hop como uma plataforma de expressão, resistência e celebração. Além disso, a futura edição Internacional traz ainda mais expectativa, ampliando os horizontes e consolidando o Rap In Cena como um evento de destaque no cenário musical. Se preparem para uma edição de união, emoção e muita cultura hip hop", encerra a nota.

Serviço

O quê: Rap In Cena 2025

Rap In Cena 2025 Quando: 21 e 22 de junho (sábado e domingo, respectivamente)

21 e 22 de junho (sábado e domingo, respectivamente) Onde : Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre

: Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre Ingressos: venda a partir das 18h desta terça-feira, no site Bilheteria Digital

Artistas já confirmados

Oruam

BK

Veigh

Orochi

Djonga

Cabelinho

Tasha e Tracie

MC Poze do Rodo

Chefin

TZ da Coronel

MC Tuto convida MC Luuky

MU540

LC (artista do RIC Music, selo musical do Rap In Cena).

Rap In Cena 2024

10ª edição foi realizada nos dias 16 e 17 de novembro no último ano. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em 2024, o Rap In Cena celebrou 10 anos e reuniu mais de 50 mil pessoas no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho durante os dois dias de evento.

Pela primeira vez, o festival contou com uma atração internacional: os rappers Ja Rule e Rich The Kid subiram ao palco do Rap In Cena.