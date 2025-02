TCE prepara cartilha com exemplos do que não fazer nas contas públicas para auxiliar novos prefeitos

Com o objetivo de aprimorar a transparência das prefeituras e garantir boas práticas por parte dos gestores, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) organizou uma cartilha com recomendações do que não fazer no início do mandato. Com lançamento previsto para a próxima semana, o foco do tribunal é auxiliar, principalmente, os prefeitos de primeira viagem, que assumiram os cargos no início deste ano.