Deputado cobra atenção do Estado com as matas ciliares

"Para reduzir o assoreamento, a estratégia principal deve ser proporcionar que a água de uma bacia hidrográfica infiltre no solo, seja no meio rural ou urbano. É necessário preservar as margens dos rios, restaurando e recuperando as matas ciliares. Manter solos com cobertura vegetal é uma medida fundamental. O cultivo de plantas perenes, arbóreas e com raízes profundas, adoção de práticas como o plantio direto na palha, cultivo em curvas de nível e o terraceamento influenciam diretamente no nível de infiltração de água nos solos numa bacia hidrográfica, e por consequência, menos solos e material em suspensão são deslocados para os cursos d’água", diz trecho da justificativa do projeto.